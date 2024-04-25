Запечённый картофель как самостоятельное блюдо или на гарнир: мягкий внутри и хрустящий снаружи

Вкуснейший запечённый картофель: будет готов через 20 минут

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

За 20 минут вы можете приготовить вкуснейший запечённый картофель, который станет отличным гарниром к любому блюду. Этот рецепт от итальянского повара Андреа Соранидис, размещённый на сайте thepetitecook.com, предполагает самые простые ингредиенты и не требует особых кулинарных навыков.

Фото: flickr.com by surroundsound5000 is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления вам понадобятся:

молодой картофель — 450 г,

оливковое масло — 5 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

розмарин — 4 веточки,

морская соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала необходимо довести кастрюлю с водой до кипения и добавить немного соли. Затем нарежьте картофель на кусочки (если используете молодой картофель, можно оставить его целым). Варите картофель в кипящей воде около 5-7 минут, пока он не станет мягким. В это время разогрейте духовку до 200°C и поместите противень или форму для запекания внутрь, чтобы они нагрелись. После того, как картофель сварится, слейте воду и переложите его в горячую форму для запекания. Полейте картофель оливковым маслом, добавьте тертый чеснок, мелко нарезанный розмарин, морскую соль и чёрный перец по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, и разложите картофель в один слой. Поместите противень с картофелем в разогретую духовку и запекайте около 10-15 минут, пока картофель не станет хрустящим и золотистым. Посередине приготовления переверните картофель на другую сторону, чтобы он запекся равномерно. Когда картофель будет готов, достаньте его из духовки и посыпьте сверху морской солью и перцем по вкусу. Подождите около 5 минут перед подачей на стол, чтобы картофель немного остыл.

Готовый запеченный картофель оказывается ароматным, хрустящим и золотистым. Вы можете подавать его к любым блюдам или наслаждаться им самостоятельно. Приятного аппетита!