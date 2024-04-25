Запечённый картофель как самостоятельное блюдо или на гарнир: мягкий внутри и хрустящий снаружи

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Вкуснейший запечённый картофель: будет готов через 20 минут

2:07
Еда

За 20 минут вы можете приготовить вкуснейший запечённый картофель, который станет отличным гарниром к любому блюду. Этот рецепт от итальянского повара Андреа Соранидис, размещённый на сайте thepetitecook.com, предполагает самые простые ингредиенты и не требует особых кулинарных навыков.

Вкуснейший запечённый картофель: будет готов через 20 минут
Фото: flickr.com by surroundsound5000 is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления вам понадобятся:

  • молодой картофель — 450 г,
  • оливковое масло — 5 ст. л.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • розмарин — 4 веточки,
  • морская соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала необходимо довести кастрюлю с водой до кипения и добавить немного соли.
  2. Затем нарежьте картофель на кусочки (если используете молодой картофель, можно оставить его целым).
  3. Варите картофель в кипящей воде около 5-7 минут, пока он не станет мягким.
  4. В это время разогрейте духовку до 200°C и поместите противень или форму для запекания внутрь, чтобы они нагрелись.
  5. После того, как картофель сварится, слейте воду и переложите его в горячую форму для запекания. Полейте картофель оливковым маслом, добавьте тертый чеснок, мелко нарезанный розмарин, морскую соль и чёрный перец по вкусу.
  6. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, и разложите картофель в один слой.
  7. Поместите противень с картофелем в разогретую духовку и запекайте около 10-15 минут, пока картофель не станет хрустящим и золотистым. Посередине приготовления переверните картофель на другую сторону, чтобы он запекся равномерно.
  8. Когда картофель будет готов, достаньте его из духовки и посыпьте сверху морской солью и перцем по вкусу. Подождите около 5 минут перед подачей на стол, чтобы картофель немного остыл.

Готовый запеченный картофель оказывается ароматным, хрустящим и золотистым. Вы можете подавать его к любым блюдам или наслаждаться им самостоятельно. Приятного аппетита!

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ! Такую вкусную картошку захочется приготовить не раз! Рецепт Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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