Выбираем идеальное масло для кожи: от сафлоры до жожоба

Масло оливы, масло сафлора или жожоба: какой продукт подойдет вашей коже

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нанесение масла на кожу после душа — это не только роскошное удовольствие, но и забота о здоровье кожи. Каждое масло имеет свои уникальные свойства, и найти подходящий вариант для себя — это важно. Мария Лейман, эксперт по аюрведе, подчеркивает, что масло должно соответствовать индивидуальным потребностям кожи. Она рассматривает три вида масел, которые подходят для всех типов кожи и удовлетворяют разные предпочтения.

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Масло семян сафлоры является примером сухого масла, которое быстро впитывается и не оставляет ощущения жирности на коже. Богатое антиоксидантами, омега-3, 6 и 9 жирными кислотами и флавоноидом акацетином, оно способствует укреплению коллагена и защите кожного барьера.

Оливковое масло отличается густой консистенцией и высоким содержанием витамина Е, что делает его идеальным для увлажнения и защиты кожи от свободных радикалов. Противовоспалительные свойства масла помогают успокоить раздраженную кожу.

Масло жожоба — это простой и сбалансированный вариант, близкий к естественным маслам кожи. Оно укрепляет кожный барьер, удерживает влагу и богато витаминами и минералами, способствуя замедлению старения и стимулируя синтез коллагена.