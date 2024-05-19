Как освежить интерьер к лету: простые и эффективные советы

Освежить интерьер к лету можно без значительных усилий.
Начните с генеральной уборки и избавьтесь от ненужного хлама. Затем переходите к украшению пространства.
Полезные советы предложила Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости".
Шторы
Домашний текстиль прекрасно дополняет интерьер. Чтобы обновить пространство и добавить ярких акцентов, замените старые шторы на новые.
Постеры и картины
Эти элементы добавляют геометрию и стиль в помещение. Важно, чтобы они гармонировали с общей концепцией комнаты.
Ковры
Ковры не только создают акценты и вносят яркие краски, но и помогают зонировать пространство.
Комнатные растения
Добавьте несколько растений в стильных горшках. Хорошо подойдут как цветы, так и декоративные деревья, которые оживят интерьер.
Зеркала
Зеркала помогут визуально расширить пространство и увеличить количество естественного света в помещении.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".