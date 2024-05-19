Как освежить интерьер к лету: простые и эффективные советы

Топ-5 полезных советов, как освежить интерьер в доме

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Освежить интерьер к лету можно без значительных усилий.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Начните с генеральной уборки и избавьтесь от ненужного хлама. Затем переходите к украшению пространства.

Полезные советы предложила Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости".

Шторы

Домашний текстиль прекрасно дополняет интерьер. Чтобы обновить пространство и добавить ярких акцентов, замените старые шторы на новые.

Постеры и картины

Эти элементы добавляют геометрию и стиль в помещение. Важно, чтобы они гармонировали с общей концепцией комнаты.

Ковры

Ковры не только создают акценты и вносят яркие краски, но и помогают зонировать пространство.

Комнатные растения

Добавьте несколько растений в стильных горшках. Хорошо подойдут как цветы, так и декоративные деревья, которые оживят интерьер.

Зеркала

Зеркала помогут визуально расширить пространство и увеличить количество естественного света в помещении.