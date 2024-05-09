Назван сок, который помогает уменьшить уровень холестерина и давление

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Учёные из США назвали сок, защищающий от сердечно-сосудистых заболеваний

1:29
Еда

Ученые из Делавэрского университета в США провели исследование, которое выявило полезные свойства терпкого вишнёвого сока, богатого полифенолами.

Учёные из США назвали сок, защищающий от сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Сок показал способность снижать кровяное давление и уровень холестерина, а также оказывать защитное действие от сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования, опубликованного bristolpost.co.uk, участники которого были в возрасте от 65 до 80 лет, употребляли насыщенный вишнёвый сок. Результаты показали, что его употребление приводило к снижению уровня воспаления и окислительного стресса, которые являются факторами риска серьезных заболеваний.

Анализ крови участников показал снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) на 25% и малонового диальдегида (МДА) на 3%, что свидетельствовало об уменьшении воспалительных процессов в организме. Также было отмечено снижение уровня "плохого" холестерина на 11%. Активность гена OGG1, ответственного за восстановление ДНК, также была увеличена участниками исследования после употребления вишневого сока.

Эти результаты подтверждают, что вишневый сок, богатый полифенолами, может иметь положительное влияние на здоровье сердца и сосудов. Однако, чтобы более полно понять эффекты сока на организм, необходимы дальнейшие исследования.

Вишневый сок, польза и вред вишни для организма
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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