Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

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Фитнес-тренер Станислав Пахомов считает, что утренняя зарядка помогает пробудиться и настроиться на продуктивный день.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Регулярное ее выполнение способствует улучшению сердечной деятельности, укреплению мышц и осанки.

По мнению тренера, до любой физической активности необходимо пару минут разогреть суставы и мышцы. Это может быть ходьба по комнате или на месте, повороты головы в сторону, наклоны корпуса вперед и в сторону, вращательные движения плечами.

Затем Пахомов, слова которого приводит "СЭ", советует выполнить основной комплекс упражнений: подъем на носки, приседания, скручивания, планка и упражнение "кошка".

Последнее нужно делать на четвереньках, ладони на ширине плеч, руки выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом.

"Вдохните и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на 5-10 секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу, почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны", — рассказал Пахомов.

Каждое упражнение следует повторить 10-12 раз. На это уйдет не более 10 минут.