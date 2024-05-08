Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

Фитнес-тренер Станислав Пахомов считает, что утренняя зарядка помогает пробудиться и настроиться на продуктивный день.
Регулярное ее выполнение способствует улучшению сердечной деятельности, укреплению мышц и осанки.
По мнению тренера, до любой физической активности необходимо пару минут разогреть суставы и мышцы. Это может быть ходьба по комнате или на месте, повороты головы в сторону, наклоны корпуса вперед и в сторону, вращательные движения плечами.
Затем Пахомов, слова которого приводит "СЭ", советует выполнить основной комплекс упражнений: подъем на носки, приседания, скручивания, планка и упражнение "кошка".
Последнее нужно делать на четвереньках, ладони на ширине плеч, руки выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом.
"Вдохните и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на 5-10 секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу, почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны", — рассказал Пахомов.
Каждое упражнение следует повторить 10-12 раз. На это уйдет не более 10 минут.
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