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Как получить компенсацию за затопленный автомобиль на автомойке: советы от эксперта "Ренессанс Страхования"

Что делать, если на автомойке залили машину: советы страхового эксперта

1:21
Страхование

Вице-президент компании "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов объяснил гражданам России, как они могут претендовать на компенсацию в случае, если их автомобиль пострадал на автомойке, сообщает информационное агентство DEITA. RU.

Что делать, если на автомойке залили машину: советы страхового эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Shopsteampower is licensed under CC BY-SA 4.0

Специалист подчеркнул, что на автомойках из-за нарушения технологических процессов может произойти затопление салона автомобиля водой или моющим средством, что приведет к повреждению отделки или электроприборов. В таких обстоятельствах владелец авто имеет право требовать возмещения ущерба.

Наиболее просто это сделать, если у вас есть страховой полис КАСКО. Этот тип страхования является добровольным и предлагает множество дополнительных услуг, в том числе покрытие подобных случаев на автомойке.

Тем не менее, повреждения из-за затопления на автомойке встречаются довольно редко, и большинство страховых компаний не возмещают ущерб в таких ситуациях. В стандартных договорах подобные инциденты зачастую указаны в перечне исключений.

Если виноват сам водитель, например, если вода попала в автомобиль из-за незакрытой двери или окна, то ожидать компенсации не стоит. Демидов уточнил, что в таких случаях даже полис КАСКО не поможет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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