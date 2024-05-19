Как получить компенсацию за затопленный автомобиль на автомойке: советы от эксперта "Ренессанс Страхования"

Вице-президент компании "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов объяснил гражданам России, как они могут претендовать на компенсацию в случае, если их автомобиль пострадал на автомойке, сообщает информационное агентство DEITA. RU.
Специалист подчеркнул, что на автомойках из-за нарушения технологических процессов может произойти затопление салона автомобиля водой или моющим средством, что приведет к повреждению отделки или электроприборов. В таких обстоятельствах владелец авто имеет право требовать возмещения ущерба.
Наиболее просто это сделать, если у вас есть страховой полис КАСКО. Этот тип страхования является добровольным и предлагает множество дополнительных услуг, в том числе покрытие подобных случаев на автомойке.
Тем не менее, повреждения из-за затопления на автомойке встречаются довольно редко, и большинство страховых компаний не возмещают ущерб в таких ситуациях. В стандартных договорах подобные инциденты зачастую указаны в перечне исключений.
Если виноват сам водитель, например, если вода попала в автомобиль из-за незакрытой двери или окна, то ожидать компенсации не стоит. Демидов уточнил, что в таких случаях даже полис КАСКО не поможет.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.