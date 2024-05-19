Есть сладкое и не толстеть: в России создали белок с полезными свойствами

Учёные РФ создали белок, помогающий сбросить вес

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные совершили значительный прорыв в диетологии, разработав инновационное решение для тех, кто стремится сбросить вес, но не хочет отказываться от сладостей.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследовательская группа сосредоточила внимание на уникальных свойствах африканского растения Pentadiplandra brazeana. Это растение обладает эволюционным преимуществом, синтезируя белок с сладким вкусом. Учёные смогли воспроизвести подобную структуру в лабораторных условиях, сообщает Foods.

Полученное вещество прошло тестирование на лабораторных животных. Оказалось, что даже при больших дозах и длительном использовании оно не оказывает негативного влияния на здоровье.

Кроме того, учёные исследовали воздействие этого сладкого белка на микрофлору кишечника. Они обнаружили, что при его применении не увеличивается количество бактерий Faecalibaculum rodentium, которые обычно размножаются при употреблении сахара и способствуют развитию ожирения и воспалительных процессов.