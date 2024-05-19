Есть сладкое и не толстеть: в России создали белок с полезными свойствами

Российские учёные совершили значительный прорыв в диетологии, разработав инновационное решение для тех, кто стремится сбросить вес, но не хочет отказываться от сладостей.
Исследовательская группа сосредоточила внимание на уникальных свойствах африканского растения Pentadiplandra brazeana. Это растение обладает эволюционным преимуществом, синтезируя белок с сладким вкусом. Учёные смогли воспроизвести подобную структуру в лабораторных условиях, сообщает Foods.
Полученное вещество прошло тестирование на лабораторных животных. Оказалось, что даже при больших дозах и длительном использовании оно не оказывает негативного влияния на здоровье.
Кроме того, учёные исследовали воздействие этого сладкого белка на микрофлору кишечника. Они обнаружили, что при его применении не увеличивается количество бактерий Faecalibaculum rodentium, которые обычно размножаются при употреблении сахара и способствуют развитию ожирения и воспалительных процессов.
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