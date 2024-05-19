"Перекрестись и замолчи!" Шнуров жестко высказался Киркорову насчет "Евровидения"

На съемках "Новой Фабрики звезд" Филипп Киркоров и Сергей Шнуров вступили в конфликт из-за упоминания международного конкурса "Евровидение".
Шнуров критически отнесся к конкурсу, назвав его "неправославным праздником" и сурово посоветовал Киркорову "перекреститься и замолчать", подчеркнув неудачное выступление Киркорова на конкурсе в 1995 году, где он занял 17-е место.
Киркоров же ответил, что воспринимает и проигрыши, и выигрыши с благодарностью, упомянув также невысокое место Аллы Пугачёвой в 1997 году.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.