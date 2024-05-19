"Перекрестись и замолчи!" Шнуров жестко высказался Киркорову насчет "Евровидения"

Спор Киркорова и Шнурова о "Евровидении" на съемках "Новой Фабрики звезд"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съемках "Новой Фабрики звезд" Филипп Киркоров и Сергей Шнуров вступили в конфликт из-за упоминания международного конкурса "Евровидение".

Фото: Wikipedia by Клопс is licensed under CC BY-SA 4.0

Шнуров критически отнесся к конкурсу, назвав его "неправославным праздником" и сурово посоветовал Киркорову "перекреститься и замолчать", подчеркнув неудачное выступление Киркорова на конкурсе в 1995 году, где он занял 17-е место.

Киркоров же ответил, что воспринимает и проигрыши, и выигрыши с благодарностью, упомянув также невысокое место Аллы Пугачёвой в 1997 году.