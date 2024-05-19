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Кошки придумали мяуканье специально для людей: это секреты, о которых ваш кот никогда не расскажет

Названы самые интересные факты о кошках

2:18
Зоосфера » Кошки

Мяуканье — это язык для людей

Названы самые интересные факты о кошках
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Коты практически не общаются между собой мяуканьем. Этот звук они используют исключительно для общения с людьми, и каждое мяуканье имеет свой смысл: от простого приветствия до выражения недовольства или просьбы.

Тайные маршруты

Ваш кот знает ваш дом лучше вас. Он может незаметно перемещаться по всем комнатам, исследовать потайные уголки и закоулки, о которых вы даже не подозревали.

Скрытые места для сна

Коты любят уединение и могут найти самые неожиданные места для отдыха: шкафы, коробки, под диванами или даже внутри мебели. Это их способ чувствовать себя в безопасности.

Охотничий инстинкт

Даже если ваш кот живет исключительно в доме и никогда не охотился, его инстинкты всегда наготове. Он может долго выслеживать игрушку или насекомое, демонстрируя свои природные навыки.

Собственные ритуалы чистоты

Коты чрезвычайно чистоплотны и проводят до 50% времени бодрствования за умыванием. Это не только гигиена, но и способ снять стресс и расслабиться.

Тайный язык тела

Каждое движение вашего кота что-то значит. Поднятый хвост — признак дружелюбия, уши назад — признак раздражения или страха, медленное мигание — выражение доверия и любви.

Личная территория

Коты метят свою территорию с помощью запахов. Они трутся о вас и предметы, чтобы оставить свой запах и почувствовать себя в безопасности.

Неожиданные вкусовые предпочтения

Хотя коты известны как любители рыбы, у каждого могут быть свои предпочтения в еде. Некоторые обожают овощи, а другие — фрукты или даже хлеб.

Скрытые болезни

Коты мастера скрывать боль и недомогания. Они могут вести себя абсолютно нормально, даже если чувствуют себя плохо, поэтому важно регулярно посещать ветеринара.

Секретные знаки любви

Коты выражают свою привязанность не только ласками, но и более скрытыми способами. Когда ваш кот приносит вам "добычу" или просто находится рядом, он показывает, что вы важны для него.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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