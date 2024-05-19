Система Starlink на Шри-Ланке: президент островного государства встретился с Илоном Маском

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе встретился с Илоном Маском для обсуждения внедрения спутниковой системы связи Starlink в стране.
Встреча прошла на Всемирном водном форуме в Индонезии. Шри-Ланка планирует ускорить процесс подачи заявки на подключение к сети Starlink, сообщает ТАСС.
Ранее Илон Маск и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин запустили Starlink в Индонезии для улучшения доступа к интернету и медицинским услугам в отдаленных районах.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.