Система Starlink на Шри-Ланке: президент островного государства встретился с Илоном Маском

Президент Шри-Ланки и Илон Маск обсудили внедрение системы Starlink в государстве

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе встретился с Илоном Маском для обсуждения внедрения спутниковой системы связи Starlink в стране.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Встреча прошла на Всемирном водном форуме в Индонезии. Шри-Ланка планирует ускорить процесс подачи заявки на подключение к сети Starlink, сообщает ТАСС.

Ранее Илон Маск и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин запустили Starlink в Индонезии для улучшения доступа к интернету и медицинским услугам в отдаленных районах.