Индия резко увеличила импорт алмазов из России: поставки выросли в 2,3 раза

Индия увеличила импорт алмазов из России

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте Индия значительно увеличила импорт алмазов из России, более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 728 тысяч карат, согласно данным Министерства промышленности и торговли республики.

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Однако, несмотря на этот рост, общий объем импорта алмазов в Индию сократился. Это связано с резким падением поставок из Бельгии, которые уменьшились на два миллиона карат до 2,1 миллиона карат, и из ОАЭ, где объем поставок сократился на 900 тысяч карат до 7,3 миллиона карат. Также снизился импорт алмазов из США (в 3,7 раза до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза до 110 тысяч карат), Ботсваны (на 12% до 214 тысяч карат) и ЮАР (на 2% до 255 тысяч карат). В итоге общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат с 14,7 миллиона карат годом ранее, сообщает РИА Новости.

С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Это вызвало длительные и дорогостоящие задержки в поставках, что негативно отразилось на всей алмазной торговле. В ответ несколько западных СМИ распространили письмо от бизнесменов, занятых в торговле алмазами, направленное в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC). В письме они сообщили о серьезных задержках и негативном влиянии ограничений, призывая к пересмотру новых процедур, чтобы избежать подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене.

Регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.