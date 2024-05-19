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Как избавиться от перхоти с помощью пищевой соды: домашние рецепты

Пищевая сода: эффективное средство против перхоти

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Перхоть – одна из самых неприятных проблем, с которой может столкнуться каждый. Шелушащаяся  и жирная кожа головы не только портят внешний вид волос, но и вызывают значительный дискомфорт. На рынке представлено множество средств против перхоти, но часто они решают проблему лишь поверхностно. Одним из эффективных домашних средств является пищевая сода. Давайте вместе bebeautiful.in с  разберем, как использовать её для борьбы с перхотью.

Пищевая сода: эффективное средство против перхоти
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Польза пищевой соды для волос

  • Удаление излишков кожного сала с кожи головы.
  • Использование в качестве сухого шампуня.
  • Балансировка рН кожи головы.
  • Противогрибковые свойства.

Эти свойства делают пищевую соду эффективным средством для борьбы с перхотью благодаря её способности впитывать жир и оказывать антибактериальное воздействие.

Пищевая сода и мятный сок

Мята обладает освежающими и антибактериальными свойствами, а в сочетании с пищевой содой она эффективно борется с перхотью.

  1. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с мятным соком до получения пасты.
  2. Нанесите на волосы и корни, оставьте на 30-40 минут.
  3. Помассируйте кожу головы и смойте холодной водой.
  4. Используйте дважды в неделю.

Паста из пищевой соды

Самый простой и доступный рецепт.

  1. Смешайте пищевую соду с розовой водой до получения однородной массы.
  2. Нанесите на волосы и кожу головы, массируйте 5 минут.
  3. Смойте холодной водой.

Пищевая сода и масло чайного дерева

Масло чайного дерева известно своими противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

  1. Смешайте полстакана воды с 2 чайными ложками пищевой соды.
  2. Добавьте несколько капель масла чайного дерева.
  3. Нанесите на кожу головы и волосы, оставьте на 15 минут.
  4. Используйте дважды в неделю.

Эти простые и эффективные рецепты помогут вам справиться с перхотью, улучшив состояние волос и кожи головы.

Себорея? Перхоть зуд и жирные волосы? Тогда поможет СОДА!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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