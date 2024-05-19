Стоит ли менять двигатель? Секреты мастеров, которые сэкономят ваши деньги

Капитальный ремонт или замена двигателя: как принять правильное решение

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Двигатель автомобиля играет ключевую роль в его работоспособности и эффективности. Со временем, после интенсивной эксплуатации, возникает необходимость либо в капитальном ремонте, либо в замене двигателя.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Капитальный ремонт включает в себя разборку, замену изношенных деталей и сборку, и может быть рекомендован при износе поршневой группы, подшипников коленчатого вала или проблемах с системой охлаждения.

Замена двигателя может быть более целесообразной при крупных механических повреждениях, значительном износе всех основных компонентов или когда стоимость ремонта сравнима или превышает стоимость замены.

Выбор между этими вариантами должен основываться на анализе текущего состояния двигателя, стоимости работ и долгосрочных перспектив эксплуатации автомобиля.