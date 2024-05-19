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Бутерброд с сельдью, редисом и свежими огурцами как настоящая ресторанная закуска

Бутерброд с сельдью, огурцами и редисом: полноценный перекус за пару минут

1:04
Еда

Сэндвич с сельдью, огурцом и редисом — это полноценное блюдо, которое подарит вам энергию на весь день. Также такой бутерброд хорошо взять с собой на ланч на работу или учёбу.

Бутерброд с сельдью, огурцами и редисом: полноценный перекус за пару минут
Фото: commons.wikimedia.org by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 2 филе солёной сельди,

— 1 свежий огурец,

— 2 редиса,

— 0,5 фиолетового лука,

— 4 ломтика ржаного хлеба,

— 60 г майонеза,

— зернистая горчица по вкусу,

— зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте сельдь на кусочки, а огурец, редис и лук на тонкие ломтики.
  2. Смажьте каждый ломтик хлеба майонезом.
  3. Выложите на хлеб подготовленные ингредиенты.
  4. Сверху распределите горчицу и посыпьте рубленой зеленью.
  5. Сложите второй кусок хлеба сверху ингредиентов, чтобы получился бутерброд.
  6. Повторите то же самое для остальных ломтиков хлеба и оставшихся ингредиентов.
  7. Разрежьте каждый бутерброд на две части и подавайте на стол. Приятного аппетита!
ПроСто кухня | Выпуск 209
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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