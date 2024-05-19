Бутерброд с сельдью, редисом и свежими огурцами как настоящая ресторанная закуска
Бутерброд с сельдью, огурцами и редисом: полноценный перекус за пару минут
1:04
Сэндвич с сельдью, огурцом и редисом — это полноценное блюдо, которое подарит вам энергию на весь день. Также такой бутерброд хорошо взять с собой на ланч на работу или учёбу.
Фото: commons.wikimedia.org by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 2 филе солёной сельди,
— 1 свежий огурец,
— 2 редиса,
— 0,5 фиолетового лука,
— 4 ломтика ржаного хлеба,
— 60 г майонеза,
— зернистая горчица по вкусу,
— зелень по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте сельдь на кусочки, а огурец, редис и лук на тонкие ломтики.
- Смажьте каждый ломтик хлеба майонезом.
- Выложите на хлеб подготовленные ингредиенты.
- Сверху распределите горчицу и посыпьте рубленой зеленью.
- Сложите второй кусок хлеба сверху ингредиентов, чтобы получился бутерброд.
- Повторите то же самое для остальных ломтиков хлеба и оставшихся ингредиентов.
- Разрежьте каждый бутерброд на две части и подавайте на стол. Приятного аппетита!
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ПроСто кухня | Выпуск 209
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру