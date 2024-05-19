Каковы преимущества чая из яблочной кожуры для здоровья: полезные свойства

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Полезные свойства чая из яблочной кожуры: помогает похудеть

1:26
Здоровье

Кожуру от яблок необязательно выкидывать. Её можно использовать для приготовления вкусного и полезного чая. Предлагаем узнать, какими полезными свойствами обладает такой чай.

Полезные свойства чая из яблочной кожуры: помогает похудеть
Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Яблочная кожура является источником витамина А и витамина С, которые важны для здоровья глаз и кожи. Эти витамины идеально подходят для поддержки иммунной системы.

Яблочная кожура богата кальцием и фосфором. Она также содержит цинк, натрий, магний и достаточное количество железа. Эти минералы очень полезны для здоровой структуры костей и зубов. 

Поскольку яблочная кожура является источником клетчатки, она является идеальным вариантом для похудения, так как воздействует на жировую ткань в организме. Эти волокна помогают защитить сердечно-сосудистую систему и здоровье пищеварительной системы.

Чай из яблочной кожуры полезен при проблемах с дыханием и легкими.
Напиток будет работать как замедлитель активности ферментов, отвечающих за уровень сахара в крови. В результате уровень сахара в крови снижается.

В результатах исследований яблочная кожура была рекомендована к употреблению из-за ее противораковых свойств. В некоторых исследованиях также было замечено, что она защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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