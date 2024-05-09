Правила безопасности для отдыха на природе: советы спасателей

Для безопасного отдыха на природе важно следовать рекомендациям Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Во-первых, избегайте остановки на крутом берегу, особенно если в вашей группе присутствуют маленькие дети или люди, склонные к чрезмерному употреблению алкоголя, так как риск упасть с высоты весьма велик. Также стоит отказаться от выбора крупных камней в качестве места для отдыха, поскольку на них легко поскользнуться или оступиться, что может привести к серьезным травмам.
Кроме того, не рекомендуется размещаться в местах, покрытых густыми кустами и травой, поскольку там может скрываться множество клещей, а плохая видимость создает дополнительные риски для детей. Не забывайте также о специальных противопожарных мерах, действующих в Новосибирской области, из-за которых использование открытого огня для приготовления пищи на природе запрещено. Обратите внимание и на повышенную активность клещей в текущий период.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.