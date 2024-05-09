Правила безопасности для отдыха на природе: советы спасателей

Спасатели рассказали про места у воды, где нельзя отдыхать

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для безопасного отдыха на природе важно следовать рекомендациям Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, избегайте остановки на крутом берегу, особенно если в вашей группе присутствуют маленькие дети или люди, склонные к чрезмерному употреблению алкоголя, так как риск упасть с высоты весьма велик. Также стоит отказаться от выбора крупных камней в качестве места для отдыха, поскольку на них легко поскользнуться или оступиться, что может привести к серьезным травмам.

Кроме того, не рекомендуется размещаться в местах, покрытых густыми кустами и травой, поскольку там может скрываться множество клещей, а плохая видимость создает дополнительные риски для детей. Не забывайте также о специальных противопожарных мерах, действующих в Новосибирской области, из-за которых использование открытого огня для приготовления пищи на природе запрещено. Обратите внимание и на повышенную активность клещей в текущий период.