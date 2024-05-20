Забывшая о скандале с "голой" вечеринкой Ивлеева вернулась в Instagram*

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram*(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Она поделилась фото и видео со своей собакой Юрой и процедурой дренажного массажа.
Ивлеева подчеркнула, что не меняла утренние привычки, благодаря которым сохраняет энергию и молодость.
Также она призналась, что хочет научиться отжиматься и подтягиваться.
"Не знаю, почему и как ко мне пришел такой запрос, но коль уж он есть, надо делать. Это я делаю пассивные подтягивания со своим весом, чтобы руки привыкали к нему уже", — поделилась она.
В апреле Анастасия удалила из Instagram все фотографии и видеоролики, но продолжила вести Telegram-канал.
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