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Забывшая о скандале с "голой" вечеринкой Ивлеева вернулась в Instagram*

Анастасия Ивлеева снова начала публиковать контент в Instagram*

0:54
Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram*(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анастасия Ивлеева снова начала публиковать контент в Instagram*
Фото: Telegram by Личный канал Анастасии Ивлеевой в Телеграм is licensed under public domain

Она поделилась фото и видео со своей собакой Юрой и процедурой дренажного массажа.

Ивлеева подчеркнула, что не меняла утренние привычки, благодаря которым сохраняет энергию и молодость.

Также она призналась, что хочет научиться отжиматься и подтягиваться.

"Не знаю, почему и как ко мне пришел такой запрос, но коль уж он есть, надо делать. Это я делаю пассивные подтягивания со своим весом, чтобы руки привыкали к нему уже", — поделилась она.

В апреле Анастасия удалила из Instagram все фотографии и видеоролики, но продолжила вести Telegram-канал.

Ранее Татьяна Васильева призналась, что отказалась от таблеток после пятого перелома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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