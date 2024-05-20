"Посадили на жесткие антибиотики": Семенович рассказала о перенесенной болезни

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в беседе с журналистами телеканала НТВ рассказала, что перенесла пневмонию "на ногах", так как перепутала ее с простудой.
Во время болезни она отправилась в Сочи, так как там у нее были запланированы съемки. После она решила еще несколько дней провести в городе вместе с возлюбленным, но ее состояние только ухудшалось.
В итоге подруга посоветовала ей обратиться к врачу, который диагностировал ей 12 или 15 процентов поражения легких.
"Меня [посадили] на жесткие антибиотики, одни не помогли, поэтому выписали другие. Неделю амбулаторно лечилась", — рассказала Семенович.
Ранее стало известно, что Сергей Соседов довел до слёз участницу шоу "ВИА Суперстар".
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.