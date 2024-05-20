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"Посадили на жесткие антибиотики": Семенович рассказала о перенесенной болезни

Певица Семенович рассказала, что после пневмонии у нее поражены 15 процентов легких

0:51
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в беседе с журналистами телеканала НТВ рассказала, что перенесла пневмонию "на ногах", так как перепутала ее с простудой.

Певица Семенович рассказала, что после пневмонии у нее поражены 15 процентов легких
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм is licensed under public domain

Во время болезни она отправилась в Сочи, так как там у нее были запланированы съемки. После она решила еще несколько дней провести в городе вместе с возлюбленным, но ее состояние только ухудшалось.

В итоге подруга посоветовала ей обратиться к врачу, который диагностировал ей 12 или 15 процентов поражения легких.

"Меня [посадили] на жесткие антибиотики, одни не помогли, поэтому выписали другие. Неделю амбулаторно лечилась", — рассказала Семенович.

Ранее стало известно, что Сергей Соседов довел до слёз участницу шоу "ВИА Суперстар".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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