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Врач поделилась советами по защите от аллергии на тополиный пух

Врач Усачёва: проветривание комнаты способно сгладить симптомы поллиноза

0:57
Здоровье

В разговоре с "Вечерней Москвой", аллерголог Анна Усачёва подчеркнула, что цветение тополей может привести к острой аллергической реакции. Для уменьшения симптомов поллиноза следует избегать контакта с пухом, принимать душ и проветривать помещение. В случае возникновения реакции, необходимо обратиться к врачу для прохождения тестов.

Врач Усачёва: проветривание комнаты способно сгладить симптомы поллиноза
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Врач должен отправить вас на анализы. Он тщательно соберёт анамнез и решит, какое аллергологическое обследование вам нужно пройти", — отметила Анна Усачева.

Специалист также отметила, что многие считают тополиный пух причиной своего недомогания. Однако во время цветения дерева начинают распускаться различные злаковые травы, такие как тимофеевка, мятлик, райграс, которые тоже способны вызывать сильные аллергические реакции, подчеркнула врач.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Копилева Виктория
Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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