Врач поделилась советами по защите от аллергии на тополиный пух

В разговоре с "Вечерней Москвой", аллерголог Анна Усачёва подчеркнула, что цветение тополей может привести к острой аллергической реакции. Для уменьшения симптомов поллиноза следует избегать контакта с пухом, принимать душ и проветривать помещение. В случае возникновения реакции, необходимо обратиться к врачу для прохождения тестов.
"Врач должен отправить вас на анализы. Он тщательно соберёт анамнез и решит, какое аллергологическое обследование вам нужно пройти", — отметила Анна Усачева.
Специалист также отметила, что многие считают тополиный пух причиной своего недомогания. Однако во время цветения дерева начинают распускаться различные злаковые травы, такие как тимофеевка, мятлик, райграс, которые тоже способны вызывать сильные аллергические реакции, подчеркнула врач.
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