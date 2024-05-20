Из кефира и молока готовим эксклюзивный напиток: даже опытные хозяйки заплатят кучу денег за этот рецепт, а напиток не стоит ни копейки — советы врача

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Анна Белоусова: для домашнего кефира подойдёт самая дешёвая молочка

Еда

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует читателям Pravda. Ru попробовать домашний кефир, приготовленный простым способом.

Анна Белоусова: для домашнего кефира подойдёт самая дешёвая молочка
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Пакет магазинного кефира, молоко и никакого волшебства. Приготовление домашнего кисломолочного продукта не влетит "в копеечку".

"Купить кефир в магазине, не пастеризованный, не стерилизованный, в мягких полиэтиленовых пакетах, коротко живущий. У него срок хранения — максимум 5 дней. Кефиру даём полежать дня три в холодильнике, чтобы бактерии активизировались. Можем его чуточку просрочить, довести до конца срока годности. Потом взять тёплое молоко не стерилизованное, не пастеризованное. Брать четверть стакана кефира на два литра молока", — перечисляет необходимые для домашнего кисломолочного напитка ингредиенты диетолог.

Правильно смешать оба продукта — и спустя время можно наслаждаться молочным напитком домашнего приготовления.

"Кефир тёпленький, и молоко можно чуточку-чуточку подогреть ровно настолько, чтобы можно было безболезненно опустить палец, до комнатной температуры. Всё это наливается в чистую банку, хорошо промытую, может быть, даже кипяточком ошпаренную, чтобы не было примесей других бактерий, закрывается марлей, тканью на резиночке закрыть, чтобы дышало, и ставится в тёплое место. По сути дела, всё. То же самое можно делать на закваске. Хотя на закваске кефир получается достаточно дорогостоящий", — говорит специалист.

Эксперт напомнила о пользе другого традиционного российского напитка.

"Можно сделать из молока с небольшим сроком годности, без добавления какой-либо закваски, простоквашу. Просто наливаем молоко и ставим в тёплое место — получается простокваша, достаточно ценный продукт. В России ещё до появления кефира простокваша была единственным кисломолочным напитком", — даёт краткий экскурс в историю Анна Белоусова.

НЕОЖИДАННО! Вот как обычный кефир влияет на кровь, сердце, кишечник, и даже…
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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