Опасные дни второй половины мая 2024 года: рекомендации таролога Листовской

Некоторые дни с 21 по 30 мая будут весьма неблагоприятными, сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. Она объяснила, что нумерология и карты Таро позволяют определить неудачные дни, когда следует быть особенно осторожными.
21, 22 и 26 мая не рекомендуется начинать новые дела и проекты, так как может не хватить сил и энергии, лучше сосредоточиться на текущих задачах.
24 и 30 мая стоит избегать важных переговоров, так как высок риск не выдержать давления оппонентов и получить неблагоприятный результат.
23, 27 и 28 мая лучше не отправляться в командировки или путешествия. Однако если поездка неизбежна, необходимо быть крайне осторожными на дороге и предпочесть самолет или поезд, как сообщает Москва 24.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.