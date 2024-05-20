Опасные дни второй половины мая 2024 года: рекомендации таролога Листовской

Таролог Листовская выделила наиболее рискованные даты в конце мая 2024 года

Некоторые дни с 21 по 30 мая будут весьма неблагоприятными, сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. Она объяснила, что нумерология и карты Таро позволяют определить неудачные дни, когда следует быть особенно осторожными.

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21, 22 и 26 мая не рекомендуется начинать новые дела и проекты, так как может не хватить сил и энергии, лучше сосредоточиться на текущих задачах.

24 и 30 мая стоит избегать важных переговоров, так как высок риск не выдержать давления оппонентов и получить неблагоприятный результат.

23, 27 и 28 мая лучше не отправляться в командировки или путешествия. Однако если поездка неизбежна, необходимо быть крайне осторожными на дороге и предпочесть самолет или поезд, как сообщает Москва 24.