Опасные дни второй половины мая 2024 года: рекомендации таролога Листовской

Некоторые дни с 21 по 30 мая будут весьма неблагоприятными, сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. Она объяснила, что нумерология и карты Таро позволяют определить неудачные дни, когда следует быть особенно осторожными.

Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported