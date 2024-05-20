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Какие кошки не линяют и не вызывают аллергии: не только лысые сфинксы

Кинологи назвали породы кошек, которые не линяют

2:18
Зоосфера » Кошки

Аллергия не должна быть препятствием для того, чтобы завести домашнего питомца. Вовсе не обязательно ограничиваться рыбками, черепахами и другими земноводными.

Кинологи назвали породы кошек, которые не линяют
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Можно выбрать кошку, и это не обязательно должна быть лысая порода. Есть немало пород, у которых шерсть почти не выпадает и которые не вызывают аллергию.

Бенгальская кошка

У этих кошек редко бывает линька, а уровень белка Fel D1, вызывающего аллергию, недостаточно высок. К тому же они общительные и ласковые.

Сибирская кошка

Несмотря на длинную шерсть, эта порода выделяет меньше белка Fel D1. Однако нужно вычесывать кошку трижды в неделю.

Девон-рекс

Минимальная линька и низкий уровень Fel D1. Этих кошек нужно периодически купать и тщательно вычесывать. Они хорошо ладят с домашними, но не очень с чужими.

Русская голубая кошка

Эти кошки почти не линяют благодаря плотной и густой шерсти. Они сильно привязаны к хозяевам и плохо переносят разлуку.

Лаперм

Редко линяют, но требуют расчесывания раз в два дня. Эта порода не подходит тем, кто часто отсутствует дома, так как кошки сильно скучают.

Балийская кошка

Также известна как длинношерстная сиамская. Вырабатывает минимальное количество Fel D1. Расчесывать нужно трижды в неделю. Очень общительные.

Яванская кошка

Не имеет подшерстка, что снижает риск аллергии. Шерсть тонкая и редко выпадает. Эти кошки умные и общительные.

Корниш-рекс

Близкие родственники девон-рексов. Линька минимальна, уход за шерстью простой, но нужно беречь от сквозняков.

Восточная короткошерстная кошка

Похожа на сиамских. Шерсть короткая и тонкая, без подшерстка. Легко дрессируется и страдает от разлуки с хозяином. Требует расчесывания дважды в неделю.

Сфинкс

Эта лысая порода на самом деле имеет тонкий слой шерсти. Нужно следить за температурой в доме, так как кошка может простудиться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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