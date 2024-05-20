Этот сорт моркови устойчив к цветушности: плоды вырастают по 250 г — высокая урожайность удивит

Сорт моркови "Шантанэ 2461" подходит для употребления в свежем виде и переработки

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь "Шантанэ 2461" — среднеранний столовый сорт с отличными вкусовыми качествами. Он идеален для употребления в сыром виде и переработки. Корнеплоды с небольшой сердцевиной и сочной сладкой мякотью. Богат каротином, плоды выровненные, устойчивы к цветушности. Длина корнеплода 15-17 см, масса 100-250 г. Цвет оранжево-красный, форма коническая с закругленным концом. Урожайность 7-8 кг/м².

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Морковь лучше всего растет в рыхлой легкосуглинистой или супесчаной почве на освещённых участках, плохо переносит затенённость. Свежий навоз не рекомендуется, так как он вызывает искривление корнеплодов. Прореживание проводят через две недели после всходов и снова, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см.