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Этот сорт моркови устойчив к цветушности: плоды вырастают по 250 г — высокая урожайность удивит

Сорт моркови "Шантанэ 2461" подходит для употребления в свежем виде и переработки

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Садоводство » Овощи

Морковь "Шантанэ 2461" — среднеранний столовый сорт с отличными вкусовыми качествами. Он идеален для употребления в сыром виде и переработки. Корнеплоды с небольшой сердцевиной и сочной сладкой мякотью. Богат каротином, плоды выровненные, устойчивы к цветушности. Длина корнеплода 15-17 см, масса 100-250 г. Цвет оранжево-красный, форма коническая с закругленным концом. Урожайность 7-8 кг/м².

Сорт моркови "Шантанэ 2461" подходит для употребления в свежем виде и переработки
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Морковь лучше всего растет в рыхлой легкосуглинистой или супесчаной почве на освещённых участках, плохо переносит затенённость. Свежий навоз не рекомендуется, так как он вызывает искривление корнеплодов. Прореживание проводят через две недели после всходов и снова, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см.

Супер-урожай моркови"Шантане " и "Болтекс"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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