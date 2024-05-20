Инопланетяне среди нас?: новое исследование раскрывает 7 потенциальных следов высокоразвитых цивилизаций

Сфера Дайсона является указателем разумной жизни за пределами Земли

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы продолжают поиски внеземного разума, применяя различные методы и широкий спектр наблюдений. Один из самых увлекательных аспектов этого исследования — так называемые "сферы Дайсона". Это теоретические мегаструктуры, которые высокоразвитые цивилизации могли бы построить вокруг своих звезд для захвата и использования энергии.

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В недавнем исследовании, проведенном шведско-индийско-американской командой астрономов и опубликованном на портале Royal Astronomical Society, ученые предложили комплексный подход к поиску частичных сфер Дайсона. Они проанализировали данные оптических и инфракрасных наблюдений, включая информацию от обсерваторий Gaia, 2MASS и WISE.

Используя инновационный метод обработки данных, исследователи исследовали огромные объемы данных, включающие пять миллионов объектов. Этот процесс включал применение сверточных нейронных сетей, способных выявлять паттерны и аномалии в данных, собранных WISE.

В результате работы было обнаружено семь потенциальных кандидатов, требующих дальнейшего изучения.

Примечательно, что все эти объекты оказались М-карликами — звездами с низкой светимостью и высокой температурой. Астрономы отмечают, что наблюдаемое избыточное инфракрасное излучение этих объектов трудно объяснить известными астрофизическими процессами.

Эти новые кандидаты представляют собой захватывающую возможность для дальнейших исследований и могут стать ключом к разгадке тайн внеземных цивилизаций.