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Врач назвала список продуктов, улучшающих активность мозга

Эндокринолог Чуракина: рыба, орехи, шоколад и чай способствуют улучшению работы мозга

1:35
Здоровье

Оказывают положительное воздействие на состояние мозга такие продукты, как рыба, орехи, тёмный шоколад и зелёный чай, сообщила в беседе с "Газетой.ru" врач — эндокринолог-диетолог Елена Чуракина.

Эндокринолог Чуракина: рыба, орехи, шоколад и чай способствуют улучшению работы мозга
Фото: Openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0

"Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку", — поделилась Елена Чуракина.

Врач рекомендует употреблять грецкие и миндаль. Грецкие орехи содержат магний, жирные кислоты омега-3 и витамин Е, который является антиоксидантом и помогает мозгу в осуществлении когнитивных функций. Миндаль признан богатым источником естественного белка.

"Полезен и тёмный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу взбодриться и работать эффективнее", — заметила специалист.

Врач-эндокринолог рекомендует включить в рацион яйца, богатые витаминами группы В, и зелёный чай, содержащий аминокислоту L-теанин, которая способствует улучшению рабочей памяти. Она подчеркнула, что для поддержания здоровья мозга также важно поддерживать разнообразное питание, физическую активностью и лучшее качество сна.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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