Врач назвала список продуктов, улучшающих активность мозга

Оказывают положительное воздействие на состояние мозга такие продукты, как рыба, орехи, тёмный шоколад и зелёный чай, сообщила в беседе с "Газетой.ru" врач — эндокринолог-диетолог Елена Чуракина.
"Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку", — поделилась Елена Чуракина.
Врач рекомендует употреблять грецкие и миндаль. Грецкие орехи содержат магний, жирные кислоты омега-3 и витамин Е, который является антиоксидантом и помогает мозгу в осуществлении когнитивных функций. Миндаль признан богатым источником естественного белка.
"Полезен и тёмный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу взбодриться и работать эффективнее", — заметила специалист.
Врач-эндокринолог рекомендует включить в рацион яйца, богатые витаминами группы В, и зелёный чай, содержащий аминокислоту L-теанин, которая способствует улучшению рабочей памяти. Она подчеркнула, что для поддержания здоровья мозга также важно поддерживать разнообразное питание, физическую активностью и лучшее качество сна.
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