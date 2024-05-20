Сломавшая ногу в пятый раз Татьяна Васильева отказалась от рекомендаций врачей

Татьяна Васильева отказалась от приема таблеток после пятого перелома

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева в шоу "Звезды сошлись" рассказала, что не стала пить таблетки, назначенные врачом после пятого перелома ноги.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Выписанные препараты должны помочь костям лучше срастаться, однако артистка надеется, что "все само заживет".

Васильева уверена, что таблетки ей не помогут в этом процессе, к тому же она принимает кальций.

Актриса заявила, что сидит на строгой диете и покупает готовое спортивное питание. За день она употребляет 750 калорий.

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