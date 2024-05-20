Сломавшая ногу в пятый раз Татьяна Васильева отказалась от рекомендаций врачей

Актриса Татьяна Васильева в шоу "Звезды сошлись" рассказала, что не стала пить таблетки, назначенные врачом после пятого перелома ноги.
Выписанные препараты должны помочь костям лучше срастаться, однако артистка надеется, что "все само заживет".
Васильева уверена, что таблетки ей не помогут в этом процессе, к тому же она принимает кальций.
Актриса заявила, что сидит на строгой диете и покупает готовое спортивное питание. За день она употребляет 750 калорий.
Ранее Анна Семенович призналась, что перепутала пневмонию с простудой.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.