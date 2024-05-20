В России разработан закон, позволяющий вдовам участников спецоперации на Украине получать две пенсии одновременно

В России вдовам участников СВО разрешат получать две пенсии

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России разработаны поправки, которые позволят вдовам участников СВО получать две пенсии одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина на своем Telegram-канале.

Профильный комитет предложил предоставить определенной категории граждан право на получение пенсии по потере кормильца до достижения ребенком возраста 23 лет, в соответствии с поручением президента.

Стенякина отметила, что рассмотрение поправок во втором чтении состоится в ближайшее время. Законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2023 года пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие компенсации добровольцам, получившим инвалидность в ходе спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут предоставлены ежемесячные пособия.