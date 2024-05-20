Вооруженные боевики напали на иностранных туристов в Афганистане: подробности инцидента

Вооруженные боевики атаковали группу иностранных туристов в Афганистане, сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел 17 мая в центральной части провинции Бамиан. Злоумышленники убили троих испанских туристов и одного местного жителя.
Абдул Матин Кани, представитель Министерства внутренних дел "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России), заявил, что в результате нападения пострадали еще четыре иностранца и трое афганцев. По его словам, четверо подозреваемых были арестованы.
Причины нападения остаются неизвестными. Источник отмечает, что это одна из самых серьезных атак на иностранных граждан с момента прихода "Талибана" к власти в 2021 году.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.