Вооруженные боевики напали на иностранных туристов в Афганистане: подробности инцидента

Your browser does not support the audio element.

Вооруженные боевики атаковали группу иностранных туристов в Афганистане, сообщает агентство Reuters.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense is licensed under public domain