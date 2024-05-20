Казаки передали оборудование и технику в детское отделение Республиканского травматологического центра в Донецке

В Республиканский травматологический центр в Донецке поступила гумпомощь от казаков

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Казаки России и казачья бригада "Терек" передали оборудование и технику детскому отделению донецкого Республиканского травматологического центра.

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов выразил особую благодарность Артёму Чайке за помощь в сборе гуманитарного груза.

Заведующий отделением детской травматологии Евгений Жилицын от имени коллектива и пациентов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.