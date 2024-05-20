Казаки передали оборудование и технику в детское отделение Республиканского травматологического центра в Донецке

Казаки России и казачья бригада "Терек" передали оборудование и технику детскому отделению донецкого Республиканского травматологического центра.
Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов выразил особую благодарность Артёму Чайке за помощь в сборе гуманитарного груза.
Заведующий отделением детской травматологии Евгений Жилицын от имени коллектива и пациентов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.
"Компьютерная техника, которую вы нам передали, крайне необходима в работе в условиях переходного периода, в условиях полноценного вхождения в систему медицинской отрасли Российской Федерации. Сладости доставят моральное удовольствие нашим детям, нашим пациентам. А средства для реабилитации однозначно помогут в лечебном процессе и в процессе выздоровления", — сказал заведующий.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.