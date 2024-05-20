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Российских страховщиков могут объединить в систему "одного окна" — кому и зачем это нужно?

РСА предложил создать единую систему страховщиков по принципу "одного окна"

1:10
Страхование

Стратегическим направлением развития страхового рынка должна стать консолидация всех компаний в единый союз, который будет функционировать как универсальная платформа "одного окна". Это позволит страховщикам взаимодействовать как с государственными органами, так и с гражданами, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой 30-летию объединения.

РСА предложил создать единую систему страховщиков по принципу "одного окна"
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

"Сейчас у нас действуют множество различных союзов, но мы приходим к тому, что должен быть один главный союз, единое окно, куда могли бы обратиться и потребители, и представители госорганов, и получить все необходимые ответы", — рассказал он.

Уфимцев отметил, что процесс консолидации уже начат: с прошлого года ВСС сократил количество комитетов с 43 до 15.

Также глава союза обратил внимание на важность цифровизации, которая способствует улучшению контроля над деятельностью страховых организаций.

Ранее Уфимцев рассказал, почему сроки поставки автозапчастей увеличились до 45 дней.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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