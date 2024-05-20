Российских страховщиков могут объединить в систему "одного окна" — кому и зачем это нужно?

РСА предложил создать единую систему страховщиков по принципу "одного окна"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стратегическим направлением развития страхового рынка должна стать консолидация всех компаний в единый союз, который будет функционировать как универсальная платформа "одного окна". Это позволит страховщикам взаимодействовать как с государственными органами, так и с гражданами, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой 30-летию объединения.

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"Сейчас у нас действуют множество различных союзов, но мы приходим к тому, что должен быть один главный союз, единое окно, куда могли бы обратиться и потребители, и представители госорганов, и получить все необходимые ответы", — рассказал он.

Уфимцев отметил, что процесс консолидации уже начат: с прошлого года ВСС сократил количество комитетов с 43 до 15.

Также глава союза обратил внимание на важность цифровизации, которая способствует улучшению контроля над деятельностью страховых организаций.

Ранее Уфимцев рассказал, почему сроки поставки автозапчастей увеличились до 45 дней.