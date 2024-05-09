Учёные раскрыли тайну мозга: как навигационные сигналы управляют нашими движениями

Стало известно, что позволяет человеку ориентироваться в пространстве

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Бирмингемского университета в Великобритании и Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана в Германии преодолели сложности измерения нейронной активности у людей в движении, используя мобильные устройства для электроэнцефалографии и технологию захвата движения.

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Это позволило им детально изучить процессы в мозге, связанные с ориентацией в пространстве. Они идентифицировали ключевые сигналы в височной доле мозга, которые предшествуют движениям головы и взгляда, что указывает на наличие "внутреннего нейронного компаса", сообщает Nature Human Behavior.

Эти находки открывают новые перспективы для понимания механизмов навигации в мозге, что может быть особенно полезно при изучении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, где часто встречаются нарушения способности ориентироваться в пространстве. Результаты исследования также могут способствовать развитию новых технологий в робототехнике и искусственном интеллекте, где моделирование человеческой навигационной системы может привести к созданию более продвинутых систем искусственного восприятия.