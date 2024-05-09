Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новейшие тенденции в страховании: цифровизация и ИИ
Мексика привлекает пенсионеров: жильё от 500 долларов в месяц
Актёр Данила Козловский высказался о майском снегопаде в Москве
Для экономии топлива стоит грамотно использовать режимы управления коробкой передач
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Учёные из США назвали сок, защищающий от сердечно-сосудистых заболеваний
Тренер рассказала о видах отжиманий для девушек
Как подобрать форму бровей: руководство для разных типов лиц
Озимый чеснок: как правильно за ним ухаживать
Учёные раскрыли тайну мозга: как навигационные сигналы управляют нашими движениями

Стало известно, что позволяет человеку ориентироваться в пространстве

1:14
Наука

Исследователи из Бирмингемского университета в Великобритании и Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана в Германии преодолели сложности измерения нейронной активности у людей в движении, используя мобильные устройства для электроэнцефалографии и технологию захвата движения.

Стало известно, что позволяет человеку ориентироваться в пространстве
Фото: unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это позволило им детально изучить процессы в мозге, связанные с ориентацией в пространстве. Они идентифицировали ключевые сигналы в височной доле мозга, которые предшествуют движениям головы и взгляда, что указывает на наличие "внутреннего нейронного компаса", сообщает Nature Human Behavior.

Эти находки открывают новые перспективы для понимания механизмов навигации в мозге, что может быть особенно полезно при изучении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, где часто встречаются нарушения способности ориентироваться в пространстве. Результаты исследования также могут способствовать развитию новых технологий в робототехнике и искусственном интеллекте, где моделирование человеческой навигационной системы может привести к созданию более продвинутых систем искусственного восприятия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Как правильно сажать хосту на дачном участке
В качестве удобрения подойдёт даже хлеб: необычный способ подкормки огурцов
В качестве удобрения подойдёт даже хлеб: необычный способ подкормки огурцов
Последние материалы
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Учёные из США назвали сок, защищающий от сердечно-сосудистых заболеваний
Тренер рассказала о видах отжиманий для девушек
Как подобрать форму бровей: руководство для разных типов лиц
Озимый чеснок: как правильно за ним ухаживать
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев
Спасатели рассказали про места у воды, где нельзя отдыхать
Какие кожные проблемы могут возникнуть в летний период
Как приготовить десерт из жареных в меду орехов, семян и изюма
На скалистой суперземле впервые обнаружен намек на атмосферу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников