Эффективное вождение: простой совет от экспертов сэкономит вам до 100 литров бензина в год

Для экономии топлива стоит грамотно использовать режимы управления коробкой передач

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты издания "За рулем" поделились советами по эффективному использованию коробки передач для экономии топлива.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Для автомобилей с автоматическими трансмиссиями (АКП) и вариаторами специалисты рекомендуют использовать ручной режим управления, блокируя высокую передачу. Это предотвращает автоматическое переключение на более низкую передачу при легком ускорении, например, при обгоне. Такой подход позволяет сэкономить до 0,5 литра топлива на каждые 100 километров пробега, что в годовом выражении эквивалентно примерно 100 литрам или 5000 рублей.

Кроме того, эксперты советуют избегать увеличения оборотов двигателя свыше 3000-3500 об/мин и не полностью останавливаться в пробках, выбирая вместо этого медленное движение.