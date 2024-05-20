Раскрыт способ сохранить кожу рук от воздействия солнечных лучей в мае

Дерматолог Галлямова: выходя на улицу, необходимо наносить крем на кожу рук

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мае, когда солнце становится активным, кожа рук начинает быстрее обезвоживаться, поэтому её необходимо регулярно увлажнять. Доктор медицинских наук, профессор-дерматолог Юлия Галлямова поделилась рекомендациями по уходу за кожей рук и её защите при работе в саду в солнечную погоду, сообщает радио Sputnik.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Уход должен быть постоянным, а не то что вы вечером нанесли крем и этим ограничились. Руки надо беречь от химикатов, которые вы используете дома. Всегда надевайте перчатки, когда моете посуду или делаете уборку. На улицу обязательно надо выходить уже с кремом на руках", — предостерегла Юлия Галлямова.

Специалист советует для ежедневного применения использовать лёгкий крем, обогащенный увлажняющими ингредиентами — гиалуроновой кислотой, натуральными маслами (ши или жожоба). Лучше выбирать средства без отдушек. Присутствие силиконов в составе не является проблемой, так как они способствуют сохранению влаги.

"Если вы водите машину, не стоит забывать о том, что солнце проникает через лобовое стекло и оказывает на кожу рук, которые лежат на руле, неблагоприятное воздействие. Поэтому автолюбителям можно использовать фотозащитный крем", — порекомендовала специалист.

Во время работы в саду и на огороде специалист советует надевать перчатки, предварительно нанеся крем на руки. Опасения некоторых людей по поводу пересушивания кожи, из-за которых они моют очень грязные руки только водой, являются чрезмерными. Галлямова подчеркнула, что отказываться от мыла не нужно, но следует избегать использования хозяйственного мыла, отдавая предпочтение более щадящему жидкому варианту.

По мнению врача, наличие дозатора, который превращает мыло в пену, — великолепный вариант. Главная задача — удалить загрязнения и немедленно нанести крем на сухие руки.



