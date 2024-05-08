Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.
Имеется несколько теорий, объясняющих это поведение.
Одна из самых популярных гласит, что кошки потребляют траву для пополнения витаминов и микроэлементов.
Другая теория утверждает, что кошка таким образом избавляется от кишечных паразитов, которые не выносят определенные виды растительной клетчатки и стремятся покинуть организм хозяина.
Также существует предположение, что поедание травы является инстинктом, унаследованным от диких предков. В дикой природе кошки должны были самостоятельно охотиться на пищу, которая, конечно, не поставлялась из магазина в готовом виде.
Трава в этом контексте выступает как катализатор, помогающий кошачьим избавиться от нежелательных элементов, таких как шерсть, перья и кости, которые могли быть проглочены случайно.
И, возможно, самое простое объяснение: кошки могут просто наслаждаться вкусом травы.
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