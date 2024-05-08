Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

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Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву

1:07
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Имеется несколько теорий, объясняющих это поведение.

Одна из самых популярных гласит, что кошки потребляют траву для пополнения витаминов и микроэлементов.

Другая теория утверждает, что кошка таким образом избавляется от кишечных паразитов, которые не выносят определенные виды растительной клетчатки и стремятся покинуть организм хозяина.

Также существует предположение, что поедание травы является инстинктом, унаследованным от диких предков. В дикой природе кошки должны были самостоятельно охотиться на пищу, которая, конечно, не поставлялась из магазина в готовом виде.

Трава в этом контексте выступает как катализатор, помогающий кошачьим избавиться от нежелательных элементов, таких как шерсть, перья и кости, которые могли быть проглочены случайно.

И, возможно, самое простое объяснение: кошки могут просто наслаждаться вкусом травы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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