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Отдых без правил: Кудрявцева в Европе, отказ от диеты и слухи о гражданстве

Лера Кудрявцева провела краткий отпуск в Европе без дочери

0:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева недавно отправилась в Европу вместе с подругой, оставив свою дочь Марию в Москве с отцом, Игорем Макаровым, который только вернулся из клиники лечения алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева провела краткий отпуск в Европе без дочери
Фото: инстаграм аккаунт Леры Кудрявцевой

Во время поездки Кудрявцева отказалась от диеты, наслаждаясь местной едой, что впоследствии вызвало у неё сожаление. Кроме того, появились слухи о том, что телеведущая подала на получение гражданства Румынии, однако эти данные не подтверждены.

Вернувшись в Москву, Кудрявцева заявила, что пробыла в Европе всего четыре дня и выразила свою любовь к Москве, не раскрывая подробностей своего места отдыха.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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