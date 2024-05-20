Отдых без правил: Кудрявцева в Европе, отказ от диеты и слухи о гражданстве

Лера Кудрявцева недавно отправилась в Европу вместе с подругой, оставив свою дочь Марию в Москве с отцом, Игорем Макаровым, который только вернулся из клиники лечения алкогольной зависимости.
Во время поездки Кудрявцева отказалась от диеты, наслаждаясь местной едой, что впоследствии вызвало у неё сожаление. Кроме того, появились слухи о том, что телеведущая подала на получение гражданства Румынии, однако эти данные не подтверждены.
Вернувшись в Москву, Кудрявцева заявила, что пробыла в Европе всего четыре дня и выразила свою любовь к Москве, не раскрывая подробностей своего места отдыха.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.