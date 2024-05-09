"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala

Дженнифер Лопес восхитила гостей Met Gala в эффектном прозрачном платье

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На прошедшем балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке Дженнифер Лопес поразила гостей и поклонников своим ярким образом.

Фото: Wikipedia by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0

Для мероприятия 54-летняя певица выбрала прозрачное платье в пол, выгодно подчеркивающее ее фигуру, и дополнила его бриллиантовым ожерельем и браслетом. Ее уверенное и ослепительное присутствие на красной дорожке не было омрачено отсутствием супруга Бена Аффлека, который не пришел на бал.

Тем не менее, некоторые пользователи соцсетей предположили, что значительная потеря веса Дженнифер может быть связана с использованием современных препаратов. Поклонники выразили обеспокоенность ее худобой и "тающим лицом", отметив, что такие изменения не характерны для ее возраста.