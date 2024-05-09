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Дмитрий Плотников
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника

Украинцы тайком празднуют священный День Победы

3:59
Мир

В то время, как на Красной площади сегодня гордо шествовали наши военные, на Украине историю Победы повернули так, как надо западным хозяевам Киева.

Украинцы тайком празднуют священный День Победы
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Vadim Savitsky is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Украсть Победу

Итак, в Незалежной в первый раз в истории государства не будут официально отмечать День Победы — пока ещё президент страны Владимир Зеленский сделал 9 мая "днём Европы".

Решение было принято еще в 2023 году, тогда лидер Украины объяснил своё намерение тем, что большинство стран мира отмечают День Победы 8 мая, поскольку именно в эту дату по европейскому времени вступил в силу "Акт о безоговорочной капитуляции" гитлеровской Германии. Зеленский принял соответствующий закон, хотя страны экс-Союза традиционно отмечают этот праздник именно 9 мая.

Однако историческая память собственного народа для ставленника Запада давно не значит ничего.

Теперь на Украине он отмечается 8 мая, и называется праздник "День памяти и победы над нацизмом". Ну и, разумеется, 9 мая там потеряло тот свой великий исторический смысл, а также статус выходного дня.

Но такая тенденция давно закрепилась у киевского режима — ещё с 2015 года власти смещали акценты официального торжества именно на 8 мая. Правда, к чести простых адекватных украинцев надо сказать, что люди сами всё равно праздновали этот священный праздник 9 мая. В этот день украинцы шли возлагать цветы к мемориалам погибших, устраивая торжественные шествия. Возможно, и сегодня местные продолжат эту традицию на свой страх и риск.

Цель — оторвать от России

Расскажу одну историю из личной жизни. Лет шесть назад, когда мы ещё не начали специальную военную операцию, я постоянно общался с одной журналисткой из украинского Житомира. Не сказать, что отношения были безоблачные, их военные действия в ДНР и ЛНР сказывались в нашем общении подсознательно. Но что касается ключевых вопросов (Великая Отечественная война, нацизм, бандеровщина, фашизм, общая история СССР), тут, что называется, мы были с ней солидарны.

И вот в один из Дней Победы, поздравив меня с праздником, она рассказала, что чуть свет встала и сходила на мемориал Павших солдат Красной Армии. Пошла она туда пораньше, чтобы её с маленьким сыном и мужем никто (!) не видел. Однако и не ходить она не могла. Свой поход она мне объяснила (попутно оправдавшись за такое раннее время), что хочет, чтобы у маленького ребёнка эта "память Победы" откладывалась на подсознательном уровне.

Давно потеряна с ней связь. Не знаю как изменился её "внутренний миропорядок в голове" сейчас. Вполне возможно, что она стала ярой русофобкой (поскольку её супруг был прямо-таки проукраинским-проукраинским). А может быть, наоборот, дошло до них, куда их власти привели страну. Но тот факт, что они до последнего не забывали общую историю, и пытались зацепиться за неё — это было!

И это ещё одно доказательство, о том, как можно зазомбировать население, оболгав тех, с кем они всю жизнь шли вместе. Ну или запугать. Ведь что сегодня может сделать на Украине недовольный властью человек? Ничего! Попробуй выскажись — завтра придут полицаи с СБУ. Жизнь такого "несогласного" сразу пойдёт на часы. Или в застенках уничтожат, или в мясных штурмах…

А тем временем, жители Одессы сообщают, что московский парад Победы показывают почти по всем телеканалам! Украинские СМИ уже возопили, что ТВ взломали…

А может это символично?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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