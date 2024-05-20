Компания "Технониколь" выпустила новинку. Материал незаменим для полов и фундаментов

"Технониколь" представила новый вид утеплителя

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У компании "Технониколь" очередная новинка — экструзионный пенополистирол 250 для теплоизоляции фундаментов. Данные теплоизоляционные плиты обладают повышенными прочностными характеристиками. Отмечается, что их можно использовать не только в фундаментных работах, но и нагружаемых конструкциях, в полах по грунту и в других работах по утеплению.

Фото: commons.wikimedia.org by Петровац is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Новый продукт от "Технониколь" не деформируется под действием серьёзных нагрузок, а следовательно, не теряет свои теплоизоляционные свойства. Плиты обладают прочностью на сжатие в 250 кПа. В рознице экструзионный пенополистирол продаётся под брендом "Техноплекс" с пометкой "фундамент".

Помимо колоссальных прочностных возможностей, новый стройматериал от "Технониколь" обладает низким водопоглощением (не более 0,4%). Для эксплуатации в грунте, где, как правило, влажная среда — это важное свойство, позволяющее не терять теплоизоляционным плитам форму и долговечно эксплуатироваться.

К сведению, экструзионные плиты из пенополистирола выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Габариты каждой отдельной плиты — 580 на 1180 мм.