Компания "Технониколь" выпустила новинку. Материал незаменим для полов и фундаментов

У компании "Технониколь" очередная новинка — экструзионный пенополистирол 250 для теплоизоляции фундаментов. Данные теплоизоляционные плиты обладают повышенными прочностными характеристиками. Отмечается, что их можно использовать не только в фундаментных работах, но и нагружаемых конструкциях, в полах по грунту и в других работах по утеплению.
Новый продукт от "Технониколь" не деформируется под действием серьёзных нагрузок, а следовательно, не теряет свои теплоизоляционные свойства. Плиты обладают прочностью на сжатие в 250 кПа. В рознице экструзионный пенополистирол продаётся под брендом "Техноплекс" с пометкой "фундамент".
Помимо колоссальных прочностных возможностей, новый стройматериал от "Технониколь" обладает низким водопоглощением (не более 0,4%). Для эксплуатации в грунте, где, как правило, влажная среда — это важное свойство, позволяющее не терять теплоизоляционным плитам форму и долговечно эксплуатироваться.
К сведению, экструзионные плиты из пенополистирола выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Габариты каждой отдельной плиты — 580 на 1180 мм.
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