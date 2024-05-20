Их придумали для семей с детьми: идеальные породы собак, которые созданы для ребенка

Кинологи назвали собак, которые идеально подходят детям

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Семьи с маленькими детьми часто переживают из-за заведения собаки, и это вполне обосновано. Однако, если выбрать правильную породу, поводов для волнений не останется.

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Расскажем, какие породы собак наиболее подходят для семей с маленькими детьми.

Топ-5 пород собак для семей с детьми:

Лучшие породы для семей с детьми — это вельш-корги пемброк, шелти, пудель, брюссельский гриффон и кавалер-кинг-чарльз спаниель.

Собаки этих пород доброжелательны, послушны, легко обучаемы и любят детей. Случаи нападения собак этих пород на детей крайне редки.

