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Названа омолаживающая диета, которая сохраняет молодость и продлевает жизнь

Эта диета поможет сохранить молодость и улучшить здоровье

1:14
Здоровье

Некоторые продукты могут сохранить молодость кожи. Для этого нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая особенно полезна для долголетия.

Эта диета поможет сохранить молодость и улучшить здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Какая диета поможет вам жить дольше

Диетологи считают, что одной из самых здоровых диет является средиземноморская диета. Ведь в ней делается упор на употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, рыбы и большого количества оливкового масла.

Средиземноморская диета содержит полезные жиры, особенно мононенасыщенные жиры. Чтобы продлить молодость, лучше всего придерживаться диеты, богатой овощами и фруктами, в том числе морепродуктами и орехами. Рыба и морепродукты являются одними из лучших источников белка.

Вы также можете добавить в свой рацион бобовые, в том числе нут, чечевицу или черную фасоль. 

Какие продукты отнимают у вас молодость

Избегайте сладостей, жирной и соленой пищи. Стоит убрать из своего рациона фастфуд, выпечку, белый хлеб, сладкую газировку, кофе и черный чай. Эти продукты плохо влияют на молодость кожи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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