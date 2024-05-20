Названа омолаживающая диета, которая сохраняет молодость и продлевает жизнь

Эта диета поможет сохранить молодость и улучшить здоровье

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты могут сохранить молодость кожи. Для этого нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая особенно полезна для долголетия.

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Какая диета поможет вам жить дольше

Диетологи считают, что одной из самых здоровых диет является средиземноморская диета. Ведь в ней делается упор на употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, рыбы и большого количества оливкового масла.

Средиземноморская диета содержит полезные жиры, особенно мононенасыщенные жиры. Чтобы продлить молодость, лучше всего придерживаться диеты, богатой овощами и фруктами, в том числе морепродуктами и орехами. Рыба и морепродукты являются одними из лучших источников белка.

Вы также можете добавить в свой рацион бобовые, в том числе нут, чечевицу или черную фасоль.

Какие продукты отнимают у вас молодость

Избегайте сладостей, жирной и соленой пищи. Стоит убрать из своего рациона фастфуд, выпечку, белый хлеб, сладкую газировку, кофе и черный чай. Эти продукты плохо влияют на молодость кожи.