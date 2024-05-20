Названа омолаживающая диета, которая сохраняет молодость и продлевает жизнь

Некоторые продукты могут сохранить молодость кожи. Для этого нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая особенно полезна для долголетия.
Диетологи считают, что одной из самых здоровых диет является средиземноморская диета. Ведь в ней делается упор на употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, рыбы и большого количества оливкового масла.
Средиземноморская диета содержит полезные жиры, особенно мононенасыщенные жиры. Чтобы продлить молодость, лучше всего придерживаться диеты, богатой овощами и фруктами, в том числе морепродуктами и орехами. Рыба и морепродукты являются одними из лучших источников белка.
Вы также можете добавить в свой рацион бобовые, в том числе нут, чечевицу или черную фасоль.
Избегайте сладостей, жирной и соленой пищи. Стоит убрать из своего рациона фастфуд, выпечку, белый хлеб, сладкую газировку, кофе и черный чай. Эти продукты плохо влияют на молодость кожи.
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