Как легко рассчитать свою будущую пенсию: нужно знать каждому россиянину

Аналитики рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут узнать размер своей будущей пенсии, начав с выяснения количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Эту информацию можно найти на портале госуслуг в разделе "Работа и пенсия", как пояснили аналитики "Авито Работы" для RT.

После определения количества ИПК нужно узнать стоимость одного пенсионного коэффициента, которая в этом году составляет 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты установлен на уровне 8 134,88 рубля. Чтобы рассчитать размер пенсии, нужно умножить количество ИПК на стоимость одного коэффициента и добавить фиксированную выплату.

Например, если человек накопил 100 ИПК, он умножает эту сумму на 133,05 и добавляет фиксированные 8 134,88 рубля. В итоге пенсия составит 21 439,88 рубля.

Однако важно убедиться, что выполнены все условия для назначения пенсии: трудовой стаж должен быть не менее 15 лет, а ИПК не менее 28,2. Некоторым пенсионерам может полагаться повышенная фиксированная часть пенсии, например, если они опекают недееспособных или работали на Крайнем Севере.

Если человек не накопил достаточного стажа или ИПК для получения пенсии по старости, ему гарантирована социальная пенсия, но её можно получить на 5 лет позже.

Кроме того, существует корпоративная пенсия — дополнительный источник дохода, формируемый из отчислений работодателя и негосударственного пенсионного фонда. Сотрудник сам выбирает схему, по которой будут производиться расчёты по будущим выплатам.