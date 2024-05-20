Актёр Владимир Епифанцев нецензурно обругал поклонников: "Просьба отписаться"

Актёр Владимир Епифанцев, сыгравший Вавилена Татарского в фильме "Generation П", обрушился с ругательствами на свою интернет-аудиторию.
Епифанцев очень грубо обратился к своим подписчикам, использую нецензурную брань.
"Поклонников сериалов с моим участием просьба отписаться," — написал актёр в соцсетях и обозвал фолловеров нецензурными словами.
Ранее Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.