Актёр Владимир Епифанцев нецензурно обругал поклонников: "Просьба отписаться"

Актёр Владимир Епифанцев призвал отписываться от него в соцсетях

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Епифанцев, сыгравший Вавилена Татарского в фильме "Generation П", обрушился с ругательствами на свою интернет-аудиторию.

Фото: https://vk.com/epifania69 by ВК-аккаунт Владимира Епифанцева is licensed under public doman

Епифанцев очень грубо обратился к своим подписчикам, использую нецензурную брань.

"Поклонников сериалов с моим участием просьба отписаться," — написал актёр в соцсетях и обозвал фолловеров нецензурными словами.

Ранее Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России.