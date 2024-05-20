Секретный лайфхак: попробуйте уксус на ковре, и он вас сильно удивит

Ковры вернулись в наши дома, но за время их опалы утеряны секреты поддержания их в чистоте. "БелНовости" напомнили один из них.
Как быть, если на ковре трудновыводимое пятно? Снегом не вычистить — не сезон, да и не рекомендуется это.
Попробуйте "чистящее средство", которое есть на каждой кухне — уксус.
Приготовьте раствор: 2 столовые ложки уксуса на 0,5 литра воды.
Смоченной в составе губкой протрите загрязнения и оставьте ковёр просохнуть. Затем его следует пропылесосить или хотя бы подмести.
В особо затруднительных случаях можно добавить в смесь жидкого мыла, снизив при этом содержание уксуса до одной столовой ложки.
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