Секретный лайфхак: попробуйте уксус на ковре, и он вас сильно удивит

Хозяйкам посоветовали чистить ковры уксусом

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ковры вернулись в наши дома, но за время их опалы утеряны секреты поддержания их в чистоте. "БелНовости" напомнили один из них.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин

Как быть, если на ковре трудновыводимое пятно? Снегом не вычистить — не сезон, да и не рекомендуется это.

Попробуйте "чистящее средство", которое есть на каждой кухне — уксус.

Приготовьте раствор: 2 столовые ложки уксуса на 0,5 литра воды.

Смоченной в составе губкой протрите загрязнения и оставьте ковёр просохнуть. Затем его следует пропылесосить или хотя бы подмести.

В особо затруднительных случаях можно добавить в смесь жидкого мыла, снизив при этом содержание уксуса до одной столовой ложки.