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Директор химчистки предупредила: никогда не выбивайте ковёр на снегу, и вот почему

Почему не стоит вычищать ковёр на снегу

1:24
Недвижимость

Выбивание ковра на снегу — процедура, многим знакомая из советского детства. Однако в наше время специалисты не рекомендуют такой способ чистки ковровых покрытий ввиду его недостаточной эффективности.

Более того, он может повлечь весьма неприятные последствия, предупредила директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова в разговоре с РИА Недвижимость.

"Сегодня мы не рекомендуем чистить ковёр таким способом, так как последствия могут быть плачевными: мокрый ковёр, который после снежной процедуры часто не удаётся полноценно высушить, может протухнуть. С такими последствиями к нам довольно часто обращаются клиенты в зимний период", — объяснила она.

Самостоятельно вам не удастся хорошо вычистить ковёр — ни на снегу, ни пылесосом, добавила эксперт. А это чревато — в нём могут завестись пылевые клещи и прочая аллергенная живность.

Синтетические ковры устойчивее натуральных к загрязнениям. Важно также, где лежит ковёр — очевидно, что в прихожей он потребует более тщательного ухода.

В среднем пылесосить ковровое покрытие нужно не реже раза в неделю, посоветовала Кулакова.

"Но даже после тщательной уборки пылесосом в глубине ткани и ворса остаются пыль и грязь. Поэтому периодически ковер нужно отдавать в химчистку. Мы советуем делать это не реже раза в год", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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