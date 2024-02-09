Директор химчистки предупредила: никогда не выбивайте ковёр на снегу, и вот почему

Почему не стоит вычищать ковёр на снегу

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбивание ковра на снегу — процедура, многим знакомая из советского детства. Однако в наше время специалисты не рекомендуют такой способ чистки ковровых покрытий ввиду его недостаточной эффективности.

Более того, он может повлечь весьма неприятные последствия, предупредила директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова в разговоре с РИА Недвижимость.

"Сегодня мы не рекомендуем чистить ковёр таким способом, так как последствия могут быть плачевными: мокрый ковёр, который после снежной процедуры часто не удаётся полноценно высушить, может протухнуть. С такими последствиями к нам довольно часто обращаются клиенты в зимний период", — объяснила она.

Самостоятельно вам не удастся хорошо вычистить ковёр — ни на снегу, ни пылесосом, добавила эксперт. А это чревато — в нём могут завестись пылевые клещи и прочая аллергенная живность.

Синтетические ковры устойчивее натуральных к загрязнениям. Важно также, где лежит ковёр — очевидно, что в прихожей он потребует более тщательного ухода.

В среднем пылесосить ковровое покрытие нужно не реже раза в неделю, посоветовала Кулакова.