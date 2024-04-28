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Почему нужно отказаться от белого хлеба: названы заболевания, которые связаны с употреблением продукта

Белый хлеб может приводить к диабету 2 типа

1:05
Здоровье

По мнению диетологов, самым вредным видом хлеба является белый, сделанный из муки высшего сорта. В этой статье мы расскажем, почему именно белый хлеб вреден для здоровья.

Белый хлеб может приводить к диабету 2 типа
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что пища может вызвать внезапное и сильное повышение уровня сахара в крови. Со временем это может привести к высокому риску развития сахарного диабета. Употребление слишком большого количества белого хлеба также может привести к сердечным заболеваниям и ожирению.

Отказ от белого хлеба может помочь в борьбе с акне. Кроме того, будет снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Можно заменить белый хлеб хлебобулочными изделиями из муки грубого помола. В ней содержится половина суточной нормы витамина В1.

Дефицит этого витамина вызывает чрезмерную раздражительность, мышечную слабость, снижается работоспособность и продуктивность.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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