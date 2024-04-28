Почему нужно отказаться от белого хлеба: названы заболевания, которые связаны с употреблением продукта

Белый хлеб может приводить к диабету 2 типа

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению диетологов, самым вредным видом хлеба является белый, сделанный из муки высшего сорта. В этой статье мы расскажем, почему именно белый хлеб вреден для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что пища может вызвать внезапное и сильное повышение уровня сахара в крови. Со временем это может привести к высокому риску развития сахарного диабета. Употребление слишком большого количества белого хлеба также может привести к сердечным заболеваниям и ожирению.

Отказ от белого хлеба может помочь в борьбе с акне. Кроме того, будет снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Можно заменить белый хлеб хлебобулочными изделиями из муки грубого помола. В ней содержится половина суточной нормы витамина В1.

Дефицит этого витамина вызывает чрезмерную раздражительность, мышечную слабость, снижается работоспособность и продуктивность.