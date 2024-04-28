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Смузи: преимущества и риски популярного здорового завтрака

Важно ли на самом деле пить смузи, как мы обычно думаем

1:33
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Смузи — трендовое явление в сфере здорового питания, представляющее собой легкий, сытный и сбалансированный завтрак, богатый витаминами и минералами. Они удобны для приема на ходу, что делает их популярными в сезон овощей и фруктов. Однако, как и у любого тренда, у смузи есть свои недостатки.

Важно ли на самом деле пить смузи, как мы обычно думаем
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Во-первых, избыток фруктов и ягод в смузи приводит к высокому содержанию глюкозы, что может вызвать скачок сахара и инсулина в крови. Диетологи отмечают, что завтрак должен быть сбалансированным, включая белки, жиры и углеводы, чего часто не хватает в смузи. Это может привести к чувству голода и желанию перекусить сладким после смузи.

Кроме того, смузи, как жидкое блюдо, не всегда воспринимаются мозгом как полноценный прием пищи, что может привести к перееданию. Также они снижают ферментную способность желудка, поскольку организму не требуется переваривать мелко нарезанные фрукты и ягоды.

Для любителей смузи рекомендуется придерживаться нескольких правил: использовать не только фрукты и ягоды, но и зеленые овощи и травы для обогащения напитка полезными веществами; избегать добавления сахара и предпочитать натуральные ингредиенты, такие как авокадо и орехи для обогащения смузи жирами и белками; не злоупотреблять смузи, ограничивая их потребление 2-3 раза в неделю и не используя их как единственный прием пищи.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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