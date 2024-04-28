Баскетболистка рассказала, как побороть страх и стеснение на занятиях в зале

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Баскетболистка, чемпионка России Елена Беглова дала пару советов, как побороть стеснение на занятиях в спортзале.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие люди сталкиваются с проблемой, что страх оценки или неудачи так смущает, что они надолго откладывают поход в фитнес-клуб.

Портал "СЭ" пишет, чтобы справиться с чувством нервозности, нужно понять его истинную причину. Откуда берется страх, и чего именно люди обычно опасаются? Чаще всего смущение связано со страхом критики, оценки и осуждения. Также одной из причин является нежелание оказаться "белой вороной".

Для того, чтобы побороть страх, необходимо придя в спортзал, не отказываться от короткой экскурсии и пробного занятия с тренером. Если вы уже занимаетесь, не стесняйтесь подходить с вопросами к дежурному тренеру.

По словам спортсменки, хороший совет для всех новичков — прийти в зал, сесть на самый простой тренажер, например, велосипед и понаблюдать за происходящим.

"Вы удивитесь, как мало внимания в зале люди уделяют друг другу. Никто не смотрит на соседа и не показывает на него пальцем. Каждый сконцентрирован сам на себе", — утверждает Беглова.

Также стоит надеть комфортную одежду и запастись поддержкой друга, ведь вместе тренироваться в зале веселее.