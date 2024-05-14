Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение выборов на Украине зависит от "воли народа", когда люди признают возможность проведения президентских выборов.
"Поэтому мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, все украинцы, включая перемещенных лиц <...>, смогут воспользоваться правом голоса", - сказал он, выступая в Киевском политехническом институте.
21 мая истекают конституционные полномочия Владимира Зеленского, который перестаёт быть легитимным президентом Украины даже с точки зрения местного законодательства. "Придурок в зелёной майке" не заявлял ни о проведении выборов, ни об отмене конституционного строя Украины. Так что с одной стороны он и президентом считаться не может, однако объявить себя каудильо, дуче или фюрером тоже пока стесняется.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".