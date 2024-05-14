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Энтони Блинкен дал установку киевскому режиму касательно проведения выборов

1:04
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение выборов на Украине зависит от "воли народа", когда люди признают возможность проведения президентских выборов. 

Энтони Блинкен дал установку киевскому режиму касательно проведения выборов
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

"Поэтому мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, все украинцы, включая перемещенных лиц <...>, смогут воспользоваться правом голоса", - сказал он, выступая в Киевском политехническом институте.

21 мая истекают конституционные полномочия Владимира Зеленского, который перестаёт быть легитимным президентом Украины даже с точки зрения местного законодательства. "Придурок в зелёной майке" не заявлял ни о проведении выборов, ни об отмене конституционного строя Украины. Так что с одной стороны он и президентом считаться не может, однако объявить себя каудильо, дуче или фюрером тоже пока стесняется. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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