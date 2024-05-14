Сроки посадки растений: рассказываем, когда приступать к посадкам после окончания заморозков

Какие овощи можно сеять при температуре воздуха от +5 до +15 градусов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сильные заморозки уже позади, но теплые дни ещё не наступили. В этой статье расскажем, какие овощи можно сеять при температуре воздуха от +5 до +15 градусов, а какие лучше оставить для более тёплой погоды.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Холодостойкие культуры: свёкла, морковь, редис, шпинат, петрушка. Эти овощи можно сеять, когда температура воздуха прогревается до +5…+10 градусов.

При температуре +15…+18 градусов можно сеять следующие овощи: базилик, лук, горох, фасоль, бобы, репа, редька, пастернак.

Теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыква, арбузы, дыня, кукуруза.

Важно отметить, что скорость прорастания семян зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры почвы. Если почва тёплая, то даже при временном понижении температуры воздуха семена будут хорошо и быстро всходить.

Если почва холодная и на улице прохладно, семена могут всходить от 7 до 20 дней. Поэтому каждый садовод должен принимать решение о времени посева, учитывая погодные условия своего региона.