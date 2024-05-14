В Тбилиси опять пытаются устроить "майдан"

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В Тбилиси проходят очередные акции протеста против "закона об иноагентах".

Фото: Pravda.Ru

Участники акции протеста против закона об иноагентах заблокировали автомобильное движение в центре Тбилиси, сообщает корреспондент РИА Новости. Протестующие провели очередную акцию перед зданием парламента, затем направились к площади Героев. В настоящий момент они перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

Закон об иноагентах не предполагает уголовного преследования для иностранных агентов, которыми являются организации, получающие более, чем 20% из иностранных государств.

Целью данного закона о прозрачности иностранного влияния представители правящей партии "Грузинская мечта" называют недопущение "украинизации Грузии".