В Тбилиси опять пытаются устроить "майдан"

В Тбилиси проходят очередные акции протеста против "закона об иноагентах".
Участники акции протеста против закона об иноагентах заблокировали автомобильное движение в центре Тбилиси, сообщает корреспондент РИА Новости. Протестующие провели очередную акцию перед зданием парламента, затем направились к площади Героев. В настоящий момент они перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.
Закон об иноагентах не предполагает уголовного преследования для иностранных агентов, которыми являются организации, получающие более, чем 20% из иностранных государств.
Целью данного закона о прозрачности иностранного влияния представители правящей партии "Грузинская мечта" называют недопущение "украинизации Грузии".
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